Fietser wordt beroofd door duo

(Foto: SXC / Stock Exchange)

Een man is zaterdagavond overvallen toen hij op de fiets reed over de Hogelandsterweg in Delfzijl, bij het station.

Twee mannen dwongen de 23-jarige fietser rond elf uur te stoppen. Hij moest zijn geld, telefoon en jas afgeven. Daarna vluchtte het tweetal. De politie heeft de omgeving afgezocht, maar er werd geen spoor van de mannen gevonden.



De twee overvallers droegen donkere kleding. Een van de twee was blank, de ander had een donkere huidskleur.



De politie komt graag in contact met een jonge vrouw. Zij zou de overval hebben gezien.

Door: RTV Noord Correctie melden