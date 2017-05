Dronken automobilist knalt met Audi tegen verkeersbord

(Foto: 112Groningen / Romke Notenbomer)

Een automobilist is zondagmorgen met de schrik vrijgekomen bij een ongeluk op de A7 bij Marum. Zijn Audi raakte total-loss. De man had gedronken.

De 23-jarige man uit Amsterdam raakte bij Marum van de weg en ramde een verkeersbord. In zijn vaart, nam hij delen van het bord mee. De man zat klem in de wagen, omdat de deuren niet meer open wilden. Hij is er via het opengereten dak uit gehaald.



Op het politiebureau bleek de man zo'n 1,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Bij ervaren bestuurders is maximaal 0,5 promille toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.



De auto raakte zwaar beschadigd. Het dak is opengereten en de voorruit ligt aan diggelen. Het verkeersbord is deels in de auto beland.

Door: RTV Noord Correctie melden