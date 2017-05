Fenniek Jager is Brugklas Voorleeskampioen

(Foto: Ubbo Emmius / Jaap Bakker)

Fenniek Jager uit Winschoten is Brugklas Voorleeskampioen 2017. Ze won zaterdag de landelijke voorleeswedstrijd Read2Me in Nieuwegein.

Het meisje las voor uit het boek 'Als slavin geboren' van Marian Hoefnagel. De Jury was onder de indruk van haar talent. Ze liet tien anderen achter zich. Fenniek kreeg als prijs een beker en waardecheque om een schrijver uit te nodigen in de klas.



Maandag wordt Fenniek gehuldigd op haar school, het Ubbo Emmius in Winschoten.



De afgelopen maanden namen ruim duizend brugklassers het tegen elkaar op in verschillende voorrondes. De voorleeswedstrijd werd dit jaar voor de zesde keer gehouden.

Door: RTV Noord Correctie melden