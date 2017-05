Liveblog: FC Twente - FC Groningen 2-5

FC Groningen speelt vanmiddag tijdens de ontknoping van de eredivisie de uitwedstrijd tegen FC Twente. Groningen moet winnen in Enschede om zicht te houden op de play-offs om Europees voetbal.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live Padt; Bijl, Reijen, Memisevic, Davidson; Jenssen, Idrissi, Bacuna, Drost; Mahi, Linssen.Marsman; Van der Lely, Andersen, Thesker, Trajkovski; Mokotjo, Klich, Jensen; George, Celina, Ünal.Scheidsrechter: Pol van Boekel#twegro