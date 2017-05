Hateboer gaat met Atalanta Europa in

(Foto: www.atalanta.it)

Hans Hateboer heeft zaterdagavond met Atalanta Bergamo Europees voetbal afgedwongen. Op eigen veld speelde Atalanta met 1-1 gelijk tegen AC Milaan. Dit was voldoende voor een Europees ticket.

Invaller

Het is voor het eerst sinds 1990 dat Atalanta Bergamo zich heeft gekwalificeerd voor Europees voetbal. Hateboer kwam in de 84e minuut in het veld. De rechtsback uit Beerta moest nog wel toezien hoe zijn ploeg de gelijkmaker incasseerde. Gerard Deulofeu bracht de stand op 1-1.



Stand

Atalanta was in de eerste helft vlak voor rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Andrea Conti. Atalanta staat op de vijfde plaats in de Serie A met 66 punten uit 36 wedstrijden.

Door: RTV Noord