Brandweer 'jaagt' kat na drie dagen van dak

(Foto: 112 Groningen / Jeroen Bos) De kat zit vast in de bovenste dakgoot (Foto: 112 Groningen / Jeroen Bos)

Na drie dagen is een kat ontsnapt uit een dakgoot in Scheemda. De brandweer was opgeroepen om het dier te redden, maar kreeg hem niet te pakken.

De kat zat op ongeveer zeven meter hoogte vast in de bovenste dakgoot van een huis aan de Ockeweer. Hij durfde niet meer naar beneden.



Toen de brandweer een ladder uitklapte om het dier te redden, schrok de kat. Hij wist niet hoe snel hij moest wegkomen. Met een opgezette staart rende hij via de dakpannen naar beneden.



Daar stond de dierenambulance het beestje op te wachten. Maar de geschrokken kat koos het hazenpad.

Door: RTV Noord Correctie melden