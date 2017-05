Oude Amerikaanse auto van de weg

(Foto: Johan Wildeboer / 112Groningen)

Bij een ongeluk in Middelstum is zondagmiddag een oude Amerikaanse auto van de weg geraakt en in een naastgelegen weiland terecht gekomen.

De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.



De bestuurder van de auto is onderzocht in de ambulance. Over zijn toestand is op dit moment niets bekend.

Door: RTV Noord