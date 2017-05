FC Groningen geplaatst voor play-offs om Europees voetbal

FC Groningen heeft op de laatste speeldag van de eredivisie toch nog een startbewijs afgedwongen voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van coach Ernest Faber won met 5-3 van FC Twente. Omdat Heracles en Heerenveen verloren, klimt de FC zelfs naar de achtste plek in de eredivisie en is AZ de tegenstander in de eerste ronde van de play-offs.

De heenwedstrijd tegen de Alkmaarders staat voor woensdag 17 mei op het programma. Het duel wordt gespeeld in het Noordlease stadion en begint om 20:45 uur.In een enerverend duel in Enschede viel alles voor FC Groningen op zijn plaats. Al in de tweede minuut kwam de FC op voorsprong. Debutant Glenn Bijl gaf de bal prima voor en bij de tweede paal kon Bryan Linssen ongestoord intikken.Twente kwam in de 20e minuut op gelijke hoogte. George kopte een corner ongehinderd achter Padt. Toen kwamen vijf magische minuten van Oussama Idrissi. Eerst krulde de vleugelflitser de bal schitterend achter Marsman in de 25e minuut.Vier minuten later scoorde Idrissi op identieke wijze. Klich verspeelde de bal en Idrissi vond opnieuw de rechterbovenhoek. Vlak voor rust werd het nog mooier voor de gasten. Thesker werkte een corner van Idrissi met de hak in eigen doel: 1-4.Ook in de tweede helft bleven de doelpunten komen. Drost duwde Trajkovski onnodig hard in de rug en van Boekel floot voor een penalty. Klich maakte er 2-4 van. Een minuut later herstelde FC Groningen de marge van drie goals. Invaller Sørloth kopte een perfecte voorzet van Davidson tegen de touwen.Vijf minuten voor tijd bepaalde Ünal de eindstand op 3-5 met een mooie schuiver langs Padt. FC Groningen is door deze 5-3 overwinning achtste geworden in de eredivisie met 43 punten uit 34 wedstrijden.Heerenveen verloor op eigen veld met 2-0 van NEC, maar mag ook deelnemen aan de play-offs. De Friezen komen uit tegen FC Utrecht in de eerste ronde. Heracles is de grote verliezer van de middag. Door de 3-1 nederlaag in Rotterdam is het seizoen over voor de ploeg uit Almelo.