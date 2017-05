FC Groningen tegen AZ in eerste ronde play-offs

(Foto: RTV Noord)

FC Groningen komt in de eerste ronde van de play-offs uit tegen AZ. De heenwedstrijd is op woensdag 14 mei om 20.45 uur in het Noordlease stadion. De return staat gepland voor zaterdag 20 mei in Alkmaar. Aftrap ook om 20.45 uur.

Dit seizoen

Groningen won dit seizoen thuis met 2-0 van AZ. Bryan Linssen en Tom van Weert maakten toen de doelpunten. Het was destijds de eerste thuisoverwinning voor de FC. De uitwedstrijd in Alkmaar eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.



Tegenstander

AZ kende onder John van den Brom een stabiel seizoen. De Alkmaarders stonden constant in de top-zes van de eredivisie. De ploeg behaalde uiteindelijk 49 punten uit 34 wedstrijden. De bekerfinale werd ook bereikt, maar hierin ging AZ met 2-0 onderuit tegen Vitesse.



Eindsprint

FC Groningen kende een indrukwekkende eindsprint en haalde uit de laatste vier wedstrijden tien punten. Doordat alles op de laatste speeldag ook nog de goede kant opviel voor de Groningers is het tweeluik tegen AZ een passende beloning.



