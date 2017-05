Be Quick sluit mooi seizoen in stijl af

Be Quick viert de overwinning archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick 1887 heeft het seizoen in de derde divisie afgesloten met een 3-0 overwinning tegen OJC Rosmalen. Door deze zege stelden de Groningers een knappe zesde plaats veilig op de ranglijst.

Bij rust stond de ploeg van scheidend coach Mischa Visser met 1-0 voor in Rosmalen. Het doelpunt viel na dik een kwartier spelen. Topscorer Daan Driever werd bediend door Ahmed Abdallah al Madi en kon eenvoudig afwerken.Twee minuten na de rust viel de tweede Groningse treffer en waren de rollen precies omgedraaid. De voorzet kwam van Driever, het doelpunt kwam op naam van Al Mahdi. Twintig minuten voor tijd bepaalde invaller Youri Schuur, die vertrekt naar Achilles, de eindstand op 3-0.In het eerste jaar in de derde divisie leverde Be Quick een prachtige prestatie door op de zesde plaats te eindigen met 53 punten uit 34 wedstrijden. Met 74 doelpunten waren de Groningers op kampioen de Dijk (91) en Westlandia (101) na de meest scorende ploeg.