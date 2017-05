Expeditie Grunnen ziet groen op de Meikermis

Een heerlijke lentedag! Perfect voor een middagje Meikermis in de Stad. Ondertussen plaatste FC-Groningen zich alsnog voor de play-offs en werd Feyenoord landskampioen. Je zou bijna vergeten dat het ook nog Moederdag is.

- Ohnee vergeten, Moederdag!- Zeilen in Paterswolde- Gitaaaaarmuziek, maar dan anders- Een Moederdag-pakket bezorgen met koerier Sander- Feyenoordfans in StedumDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!