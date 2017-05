Mollema vierde in loodzware negende etappe Giro

Bauke Mollema heeft zich goed staande gehouden in de negende etappe van de Ronde van Italië. Hij kwam als vierde over de streep na de lange klim naar Blockhaus. Zijn achterstand bedroeg 41 seconden op ritwinnaar Nairo Quintana.

Mollema moest in de laatste twee kilometers Tom Dumoulin laten gaan. De twee Nederlanders vormden op de steile beklimming een uitstekend tandem nadat Quintana gedemarreerd was. Vooral door het werk van Dumoulin bleef de schade beperkt.Mollema sleepte zich in de laatste honderden meters naar de top van de gevreesde berg. Het tijdverlies op Quintana en Dumoulin werd enigszins gecompenseerd door de secondenwinst op Vincenzo Nibali.In het algemeen klassement staat Mollema op de vierde plaats. Het gat met rozetruidrager Quintana is 51 seconden.