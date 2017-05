Arnold Kruiswijk nog twee jaar langer bij Vitesse

Kruiswijk als speler van FC Groningen (Foto: JKBeeld (archief RTV Noord))

Arnold Kruiswijk blijft de komende jaren bij Vitesse. De 32-jarige verdediger uit Appingedam ondertekent komende week een contract tot medio 2019 bij de bekerwinnaar. Hij komt sinds de zomer van 2014 uit voor de Arnhemse club.

Kruiswijk speelde eerder bij Appingedam, FC Groningen, Anderlecht, Roda JC en SC Heerenveen. Dit seizoen stond de Damster even in het middelpunt van de belangstelling toen hij in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam zijn eerste doelpunt maakte in de eredivisie, na ruim driehonderd wedstrijden.



Ook voor FC Groningen had Kruiswijk trouwens gescoord, maar dat was in eigen doel.

