Rat Remy komt dankzij Facebook toch bij meisje met roze poppenwagen

Waar Facebook wel niet goed voor kan zijn soms. Een onbekend meisje blij maken met een speciaal voor haar gewonnen knuffel op de Meikermis in Groningen bijvoorbeeld.

Serpil Sahbaz uit Hoogezand is zaterdag met haar ouders, zus en zwager op de kermis. Ze zien daar een meisje van een jaar of 6 met een roze poppenwagen en een roze paraplu. Zij staat bij een grijpmachine te kijken naar een prachtige knuffel: De rat Remy uit de film Ratatouille. De zwager van Serpil probeert de bijzondere rat die topkok wil worden te pakken, maar dat lukt niet. Het meisje en haar moeder gaan weg.Maar even later heeft de zwager toch beet. De familie gaat op zoek naar de moeder en haar dochter, maar ze kunnen hen nergens vinden. Serpil besluit een oproep te doen op Facebook. 'We hopen jullie te vinden. Uw dochter wilde het zo graag. Hopelijk kunnen we haar er alsnog blij mee maken!', schrijft Serpil.Het duurt even, maar de volgende dag reageert Annemarieke Verspuij uit Zuidlaren: 'Jullie zijn echt zoooo lief!!!' En zo kan haar dochter Safia binnenkort Remy alsnog in haar armen sluiten.