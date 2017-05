AZ-verdediger Johansson niet tegen FC door oude schorsing

AZ kan in de eerste wedstrijd in de play-offs om deelname aan Europees voetbal tegen FC Groningen geen beroep doen op Mattias Johansson.

De Zweedse verdediger heeft nog een schorsing van één wedstrijd openstaan uit een play-offwedstrijd uit 2014 en moet daardoor woensdag aan de kant blijven, meldt de KNVB.Het eerste duel is in Groningen. Drie dagen later is de return in Alkmaar. Dan mag Johansson wel weer meedoen.