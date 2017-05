Passagiers wekken zelf energie op bij busstation Zuidhorn

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Met een ritje in een oude bus is het vernieuwde busstation van Zuidhorn officieel geopend. Duurzaamheid is het toverwoord.

Zo dimmen de lichten van de lantaarnpalen automatisch als er niemand in de buurt is, zijn er twee watertappunten geplaatst en er start een experiment dat de bewegingen van de passagiers omzet in energie.



Dat laatste gaat met de zogenaamde piëzo-techniek en is een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en ingenieursbureau Tauw. In Zuidhorn wordt met de techhiek geoefend.



Workshops

'We hebben allerlei workshops gevolgd om te kijken wat er allemaal kan op het gebied van duurzaamheid. Wat daar enigszins realiseerbaar van was, hebben we gedaan', zegt wethouder Fred Stol.



Het busstation is tussen januari en april ingrijpend verbouwd. Er zijn vier nieuwe perrons aangelegd, de fietsenstalling is uitgebreid en verplaatst en er is een overdekte wachtruimte gekomen.

Door: RTV Noord Correctie melden