Vindicat-lid vervolgd voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 24-jarig lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat vervolgen wegens zware mishandeling tijdens een ontgroening.

De mishandeling vond plaats in augustus 2016 tijdens de jaarlijkse ontgroening van aankomende leden. Het slachtoffer, een aspirant-lid, raakte ernstig gewond doordat de verdachte op zijn hoofd zou zijn gaan staan.Zowel het slachtoffer als de vereniging deden aangifte. Na het horen van getuigen en het vaststellen van de medische gevolgen besloot het Openbaar Ministerie de verdachte in maart dit jaar te verhoren.De verdachte moet voor de meervoudige strafkamer verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak plaatsvindt.In tegenstelling tot eerdere berichtgeving laat Stijn Derksen, de rector van Vindicat, weten dat de verdachte nog steeds lid is van de vereniging. De interne commissie die gaat over een eventueel royement wacht eerst het oordeel van de rechter af.Het indicent zorgde vorig jaar voor veel ophef en het oplaaien van een discussie over ontgroeningen in stad Groningen. Hieronder staan de belangrijkste links op een rij: