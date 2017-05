Max (12) die papa nog één keer zag hockeyen, is overleden

Hij wilde zijn vader nog één keer zien ijshockeyen. En dat gebeurde een jaar geleden in sportcentrum Kardinge in Groningen. Vorige week donderdag is Max op 12-jarige leeftijd overleden. Dat meldt RTV Drenthe.

Max had een hersentumor. Hij is de zoon van oud-ijshockeyer Sander Nijboer. Die speelde in het verleden voor de Asser Rams. Speciaal voor Max kwam het team vorig jaar weer in actie, tegen de Martini North Stars. Net als de Asser Rams bestaat die club niet meer.Max had veel verhalen gehoord over zijn ijshockeyende vader, maar die was gestopt met spelen voordat Max werd geboren. De wens van Max kwam uit en hij zag zijn vader live in actie. Tijdens de avond werd ook ruim vijfduizend euro ingezameld voor het kinderkankerfonds KiKa.