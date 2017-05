Knoalster berooft vader van kostbare spullen

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Voor drie diefstallen eist het Openbaar Ministerie tegen een 23-jarige man uit Stadskanaal een werkstraf van 150 uur. Daarnaast zou de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd moeten krijgen.

De man roofde in februari 2015 uit de woning van zijn vader kostbare goederen zoals een laptop, een spaarpotje en een duikhorloge. De vader ontdekte de diefstal. Er was niets opengebroken. De kast waarin de goederen lagen was geopend met een sleutel, die alleen bij de zoon bekend was. De vader deed aangifte.



Slaapplek

Op 1 maart kreeg de Knoalster een slaapplek aangeboden op een woonboot in Groningen. De man was naar eigen zeggen kort daarvoor ontvoerd en klonk verward. De gastheer ontdekte de volgende morgen dat de man was verdwenen. Maar ook zijn laptop, portemonnee en ander kostbaar goed waren weg.



Spullen weg

Ook kreeg de 23-jarige man in die periode onderdak bij een vrouw in Hoogeveen. Ook zij zag dat de gast was verdwenen, inclusief haar eigendommen. De Kanaalster werd later opgespoord via Facebook. Op een foto droeg hij een gestolen zonnebril. De man zei dat hij zich niets meer herinnerde.



De officier onderstreept de conclusie van deskundigen dat de man door psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarnaast is de man niet eerder met justitie in aanraking geweest. Bovendien speelden de incidenten zich af in 2015.



De rechtbank doet 29 mei uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden