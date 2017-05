Lopend Vuur: Veroordeelden moeten hun hele straf uitzitten

Verontwaardiging afgelopen weekend over de vervroegde vrijlating van een Poolse man, die in 2013 in Limburg drie mensen doodreed.

De man werd veroordeeld tot 15 maanden cel voor het doodrijden van een 2-jarig meisje en haar opa en oma. Daarna werd hij vervroegd vrijgelaten om naar zijn zwangere vriendin in het buitenland te gaan.De Pool bleek daarvoor strafonderbreking te hebben aangevraagd. Omdat hij ook tot ongewenst vreemdeling is verklaard, leidde dat ertoe dat hij de rest van zijn straf niet meer hoeft uit te zitten. Diverse kamerleden willen dat de regels rond verlof worden aangescherpt.In ons land kunnen veroordeelden die een gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd hebben gekregen, onder voorwaarden vervroegd worden vrijgelaten na tweederde van de straf.Wat is jouw mening hierover? Moeten veroordeelden hun hele straf uitzitten?