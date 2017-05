Wel eens opgelicht via internet? Hoe dan?

Je bestelt wat via internet, je betaalt keurig, maar je krijgt niets...

De politie maakt zich zorgen over de toenemende oplichting via internet. Terwijl 'gewone' autokraken en woninginbraken afnemen, nemen de diefstallen via internet juist toe.Via de enquête, die je hier kan invullen , proberen we er achter te komen hoe de internet-oplichters te werk gaan, en hoeveel ellende ze aanrichten. Tientallen Groningers hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld. De enquête doen we samen met de andere regionale omroepen en de NOS.