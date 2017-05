Bever blijft het beeldmerk van de VVV: 'Toch een knuffelig dier'

De bevers die vanaf 2008 in het Zuidlaardermeergebied werden uitgezet, vormen nu een gevaar voor de Groningse dijken. Toch blijft VVV Midden-Groningen bij haar plan: ze wil een bever als logo.

Vorige week vergaderde de nieuwe marketingclub, die voortkomt uit VVV Slochteren, voor het eerst. Een van de agendapunten? Moet de bever nog wel het beeldmerk worden, nu het dier naar Noord- en Oost-Groningen trekt en een gevaar vormt voor de waterhuishouding in de provincie?Het antwoord is ja, laat JohnPeter Elverding van de nieuwe VVV weten. 'We blijven bij de bever. Men was er enthousiast over. Het blijft toch een knuffelig dier.'Hoe knuffelbaar hij terugkomt in het logo, is onbekend. 'Misschien organiseren we er een wedstrijd voor deze zomer. Maar misschien zetten we er ook wel een designbureau op.'Elverding is verder te spreken over het logo van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 'Leuk, met al die kleuren en dat verbindende dakje op de M. Ik weet niet in hoeverre wij er iets mee mogen doen, dan merken we vanzelf.'