Amerikaans onderzoek brengt verzameling kinderporno van Hoogezandster aan het licht

(Foto: RTV Noord)

Via een Amerikaans onderzoek is de verzameling kinderporno van een 48-jarige man uit Hoogezand ontdekt. Hem hangt een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan vier voorwaardelijk, boven het hoofd.

Geen opzet

Op de computer en telefoon van de man stonden 86 plaatjes met daarop kinderporno. De Hoogezandster zei dat hij niet in de gaten had dat hij verboden porno binnenhaalde. Hij downloadde grote hoeveelheden, zei hij. 'Dan heb je risico's genomen', antwoordde de officier. Volgens de advocaat van de Hoogezandster is er geen sprake van opzet en moet de man worden vrijgesproken.



Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat de 48-jarige man terecht staat wegens kinderporno. Eerder al kreeg hij een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. 'Een oude veroordeling, maar een gewaarschuwd mens...', zei de officier.



Behandeling

De Hoogezandster kampt met persoonlijkheidsstoornissen. Hier heeft de officier rekening mee gehouden bij zijn eis. De man moet zo snel mogelijk worden behandeld.



De rechter doet op 29 mei uitspraak.

