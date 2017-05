Groningse zeilster Annemieke Bes doet mee in Volvo Ocean Race

De Groningse zeilster Annemieke Bes gaat met team AkzoNobel voor de eindzege in de Volvo Ocean Race, een van de meest prestigieuze zeilraces ter wereld.

Schipper Simeon Tienpont heeft de winnares van de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Peking in 2008 opgenomen in een team met nog zeven bemanningsleden. Tienpont heeft ook een Groningse achtergrond. In zijn Groningse tijd werd Tienpont ooit geweigerd door de Rijksuniversiteit Groningen voor een topsportbeursAnnemieke Bes is lid van de Harense zeilvereniging De twee Provincieën. Beide Groningers vormen een ploeg met topzeilers uit zeven verschillende landen.De Volvo Ocean Race start op 22 oktober in het Spaanse Alicante en leidt de deelnemende boten over 45.000 mijlen via elf steden en vijf continenten naar Scheveningen, waar de winnaar naar verwachting eind juni volgend jaar over de finish vaart.