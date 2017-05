Nieuwe directeur voor kinderopvang Kids2b

Kinderopvangorganisatie Kids2b heeft weer een nieuwe directeur, nadat de vorige aan de kant was geschoven.

Het gaat om Lenie van der Werf, die de afgelopen zes jaar leiding gaf aan Biblionet Drenthe. Ze neemt de plaats in van Giena van der Veen.Zij moest weg na een verschil van inzicht met de Raad van Toezicht over de koers van het bedrijf. Volgens een verklaring van die raad hield dat met name verband met de vele veranderingen, die de kinderopvang de komende jaren staan te wachten.Kids2b heeft de afgelopen jaren de nodige reorganisaties achter de rug. Zo werd gedwongen afscheid genomen van honderd werknemers. De Raad van Toezicht verwacht dat de nieuwe directeur de organisatie in een rustiger vaarwater weet te brengen.De organisatie regelt de kinderopvang in acht gemeenten in Noord-Groningen. Er werken 145 mensen, die zo'n 1300 kinderen opvangen.