Berenklauw grijpt om zich heen: 'Dit wordt een groot probleem'

Bij bruggen en bulten. In brandgangetjes naar tuinen en schuurtjes van woningen. In Bedum en Beijum. Op Facebook klagen verschillende Groningers over de snel oprukkende berenklauw.

'Vorige week was de foto gemaakt, en nu zijn ze een keer zo groot', zegt Wesley Bos over de foto bovenaan dit artikel. De woekerplant die zorgt voor huidirritatie en zelfs brandwonden, groeit als kool over het pad waar je lopend of met fiets aan de hand langs moet om bij je huis te komen.'Langs het fietspad bij de witte spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal staat het vol en het worden er elk jaar meer', zegt Hil Doesvest. 'Veilig met de hond lopen is er niet meer bij', zegt Laura Diepenbroek, die zegt exemplaren van 1,5 meter hoog te zijn tegengekomen.Ook uit Zuidwolde, Leens, Wehe den Hoorn en Bedum komen meldingen. Maar de meeste klachten komen uit de buurt van de Groningse wijk Beijum, tot aan sportcentrum Kardinge aan toe. 'Enorme exemplaren, en enorm veel bij de bult.''Ja, genoeg in Beijum', schrijft Shasta de Wal-Daems. 'Maar ja, de gemeente moet bezuinigen dus die doet er niks aan. Van de week nog gevraagd aan een tuinmannetje van de gemeente. Helaas pindakaas, ze mogen amper nog wat doen.'De woordvoering van de gemeente houdt er andere ideeën op na. 'We bestrijden berenklauw gewoon. Het weghalen ervan zit in de normale groenvoorziening. Maar we kunnen natuurlijk niet alles zelf in de gaten houden.'De gemeente zegt specifieke meldingen over berenklauwen die snel weg moeten, los daarvan in behandeling te nemen. 'Gaat het om enkele exemplaren, dan zetten we dat door naar de wijkpost die hem eruit steken. Als het om een groter geheel gaat, dan worden ze gemaaid en 'geklepeld', een techniek waarbij de planten kapot worden gehakseld, maar niet met wortel worden verwijderd.'Door het hakselen kan een (reuzen)berenklauw het jaar erop niet tot een meter of vier doorgroeien. Maar de klauwen groeien met gemak weer terug, misschien nog wel talrijker dan voorheen. Er moet dus consequent en vaak worden gemaaid.Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied, dat zich ook over dit probleem ontfermt, snapt dat de gemeente verschillende bestrijdingsmethodes hanteert. 'Wij weten zelf ook nog niet welke methode het best werkt, dus we proberen van alles. Het probleem is dat de zaden zeven jaar kiemkrachtig zijn. Als je er een vergeet weg te halen, zit je alsnog met berenklauw. Alle methodes zijn nu even effectief. Of beter gezegd: even weinig effectief.'Staatsbosbeheer experimenteert ook met zout in de restanten strooien na het maaien, en het bedrijf Weed Free houdt zich bezig met kokend heet water op de wortelknol gooien. 'We proberen ook een methode die ze in Almere gebruiken, waarbij ze een bloeischerm laten ontwikkelen zodat ie niet meer verder hoeft te bloeien, waarna het bloeischerm en de plant helemaal worden opgeruimd. En dan kunnen we nog schapen, geiten of varkens laten grazen.'Kloosterhuis is bang dat we nog lang niet van de (reuzen)berenklauw af zijn. 'Het is een prachtige plant, maar hij neemt de hele toko over en zijn sappen zijn gevaarlijk voor de mensenhuid. Dit is een toenemend probleem dat steeds groter wordt. Ik doe de voorzichtige voorspelling dat er over een paar jaar een verplichting voor de bestrijding ervan komt.' Varkens vallen aan. Ha lekker! Berenklauw! (2016) Bioloog waarschuwt voor berenklauw (2011) Nieuwe bestrijdingsmethode voor berenklauw (2010)