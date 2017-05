Celstraf voor dollemansrit door Sappemeer

(Foto: Flickr/Alex Lomix (Creative Commons))

Een 32-jarige man uit Stadskanaal heeft een maand en een week gevangenisstraf gekregen, omdat hij een dollemansrit maakte door Sappemeer.

Dat gebeurde begin juni vorig jaar. De man had naar eigen zeggen zeven biertjes op en was na een ruzie razend in zijn auto gestapt. Hij reed zigzaggend en met gierende banden door de Slochterstraat in Sappemeer. Voetgangers moesten opzij springen om niet geraakt te worden. Verscheidene auto's werden wel geraakt en liepen beschadigingen op.



Verlopen rijbewijs

Uiteindelijk werd de Knoalster aangehouden door de politie, wat niet zonder slag of stoot ging. Zijn rijbewijs bleek al sinds 2012 te zijn verlopen. Hij moet in totaal zo'n 2500 euro aan schadevergoedingen betalen aan de eigenaren van de beschadigde auto's.



Vals adres

Verder werd de man veroordeeld omdat hij trilplaten en een breekhamer had gehuurd bij een bouwmarkt in Zuidlaren, maar deze nooit had teruggebracht. Zijn eigen verklaring was dat ze waren gestolen uit zijn auto, maar daar trapte de rechter niet in. De man had vooraf een vals adres opgegeven en de vermeende diefstal had hij niet bij de bouwmarkt gemeld.



De man had al een behoorlijk strafblad. Hij is bijvoorbeeld ook veroordeeld omdat hij op oudejaarsavond 2012 een mortierbom afstak op het balkon van zijn buurvrouw.

