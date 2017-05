Op pad met 26 gestolen fietsen; drie maanden cel

Twee mannen uit Polen (27 en 37) hebben elk drie maanden gevangenisstraf gekregen voor de heling van een aantal gestolen fietsen uit de stad Groningen.

De Polen werden in oktober 2015 met hun busje vlakbij Frankfurt aangehouden voor een verkeerscontrole. De Duitse politie vond 26 relatief nieuwe en dure fietsen in de bus, waarvan sommige nog op slot zaten. De mannen konden geen bonnetjes of sleutels overhandigen.Omdat op sommige fietsen een sticker zat van een Groningse fietsenmaker, lichtten de Duitsers de Groningse politie in. Daar bleek dat van alle 26 fietsen aangifte van diefstal was gedaan. De fietsen waren vrijwel allemaal in het centrum van Groningen gestolen.De Polen verklaarden dat ze de fietsen in Amsterdam en Groningen hadden gekocht van een onbekende handelaar en dat ze ze in opdracht naar Polen zouden brengen.Ze zouden niet geweten hebben dat de fietsen gestolen waren, maar de rechter vond dat ze dat zeker hadden moeten vermoeden.De mannen wonen intussen weer in Polen. Ze waren al eerder veroordeeld voor diefstal. De officier van justitie had vier maanden cel geëist, maar de rechter zwakte dat af omdat ze in Duitsland al een maand in voorarrest hadden gezeten.Ze moeten de eigenaren van de fietsen in totaal ruim 1700 euro aan schadevergoedingen betalen.