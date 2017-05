Asielzoeker vrijgesproken van brandstichting in azc

(Foto: RTV Noord)

De rechtbank in Groningen acht niet bewezen dat een 25-jarige bewoner van het azc in Bellingwolde het centrum in brand heeft gesticht. De man is maandag vrijgesproken en wordt per direct vrijgelaten.





Politie komt drie keer opdraven

De brand ontstond in de avond van 28 september. De politie kwam in totaal drie keer bij het asielzoekerscentrum. Er stonden vuilnisbakken, een biljarttafel en een vloerkleed in brand.



Eerst zei de 25-jarige bewoner dat hij de brandstichter was, later ontkende hij dat weer. De brand werd snel geblust, maar volgens het Openbaar Ministerie had het erger kunnen aflopen.



Bedreiging

De derde keer dat de politie kwam opdraven, liep de 25-jarige bewoner bijna naakt over het terrein en trapte tegen vuilnisbakken aan. Ook riep hij: 'ik ga jullie vermoorden'.



De rechtbank veroordeelde de man wel voor bedreiging. Hiervoor kreeg hij zestig dagen cel opgelegd. Die heeft hij inmiddels uitgezeten.



