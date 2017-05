Onder de loep: Het eerste seizoen van Ernest Faber

Attractiever voetbal. Die wens koesterde het FC Groningen-publiek bij het aanstellen van Ernest Faber als trainer. Heeft hij dit waar kunnen maken of niet?

Zondag plaatste de FC zich op de laatste speeldag voor de play-offs. Plek negen leek het hoogst haalbare, maar het werd uiteindelijk zelfs de achtste positie. Een plek waar Fabers elftal 33 rondes lang nog niet had gestaan.'Het was een moeilijk seizoen, maar we hebben gepiekt op het juiste moment', zegt Faber.Het eerste seizoen van Faber bij de FC laat een paar uitschieters zien ten opzichte van het tijdperk Erwin van de Looi.Dit seizoen kwam FC Groningen onder Faber 55 keer tot scoren. Van de Looi scoorde in het seizoen 2013/2014 met zijn elftal vaker: 57 goals. De overige Van de Looi-seizoenen waren met 49 en 41 goals minder spectaculair.Opvallend aan het huidige seizoen zijn de prestaties in uitwedstrijden. Met dertig goals buitenshuis evenaart de FC de prestatie uit het seizoen 2007/2008, gekeken naar de seizoenen sinds de overgang naar de Euroborg in 2006.Alleen PSV en Ajax scoorden vaker in uitduels dan de FC: respectievelijk 33 en 31 goals. Kampioen Feyenoord maakte net als Groningen 30 uitdoelpunten.Een achtste plek en meer goals dan de 'saaie seizoenen'. Het lijkt de formule voor tevredenheid, maar er klonk dit seizoen veel gemor van de achterban. Voornaamste reden zijn de prestaties in eigen huis.In de afgelopen tien seizoenen was de FC slechts twee keer minder trefzeker in thuiswedstrijden dan dit seizoen. Met 25 goals zet Faber statistisch gezien de lijn van Van de Looi door.Ter illustratie: FC Groningen eindigt dit seizoen als twaalfde als het gaat om thuiswedstrijden. Als je alleen uitduels telt, staat de FC op een zevende plek.Nu het reguliere seizoen voorbij is, kijkt Faber maandag bij TV Noord terug op een 'moeilijk seizoen' en vooruit naar de play-offs. In Noord Vandaag is hij te gast. De uitzending is om 18.00 uur en wordt doorlopend herhaald.Wil jij iets weten van Faber? Stel dan je vraag en wie weet leggen we deze maandagavond voor aan de trainer van FC.Reageer via Facebook of WhatsApp : 0625002114.