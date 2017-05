Groningen start campagne om aantal zelfdodingen te verminderen

Al jarenlang ligt het aantal zelfdodingen in de stad Groningen boven het landelijke gemiddelde. Om het aantal zelfdodingen terug te dringen, start de gemeente Groningen een campagne.

Deze campagne richt zich extra op jongeren van 12 tot 20 jaar en ouderen tussen de 50 en 60 jaar. 'Een aantal risicofactoren waardoor mensen zelfmoord plegen, komt in Groningen vaker voor dan elders', zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks).'Dan moet je denken aan werkloosheid, financiële problematiek en echtscheidingen. Maar het kan ook te maken hebben met de Groninger volksaard. Groningers zijn minder gewend om te praten over psychische problematiek.'De campagne richt zich vooral op jongeren omdat de impact van zelfdoding op jonge leeftijd groot is. 'Je ziet dat het bij die groep doodsoorzaak nummer één is. Het gaat om lagere aantallen, maar de impact is enorm.'Bij de mensen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar richt de campagne zich vooral op mannen.Voor de campagne zoekt de wethouder samenwerking met meerdere organisaties, zoals kerken en jongeren- en welzijnsorganisaties. De campagne speelt zich voor een groot gedeelte online af. 'De kern van de campagne is: Stel de vraag van je leven. En dat is er op gericht om zelfmoord of de gedachte aan zelfmoord bespreekbaar te maken.'De campagne is een landelijke actie, maar wordt nu dus regionaal toegepast. Landelijk wordt de campagne gedragen door 113 zelfmoordpreventie. Dit is een onafhankelijke GGZ-instelling, die telefonisch en online hulp biedt aan mensen met zelfmoordgedachten. Volgens Gijsbertsen heeft deze aanpak in het buitenland tot een daling van het aantal zelfdodingen geleid.'We doen er aan mee omdat we hebben gezien dat in andere delen van Europa de aanpak heeft gewerkt. Het ging daar om een daling van tientallen procenten. Ik hoop dat we dat ook in Groningen kunnen bereiken.'