Examenvlog: 'Geschiedenis en Engels op één dag, dat wordt pittig'

Blokken, stampen en zweten. De eindexamens zijn in volle gang. Ruim 200.000 leerlingen buigen zich deze weken over hun finale op de middelbare school.

Wouter van Stralen en Gijs Meester van het Maartenscollege in Haren houden ons op de hoogte van hun examentijd. Tegen welke vakken zien ze enorm op en welke examens zijn een fluitje van een cent?Gijs kreeg als eerste het examen Nederlands voorgeschoteld. 'De zenuwen vallen mee, ik ben benieuwd hoe het straks is', zegt hij voor aanvang.Meer ziet hij op tegen dinsdag. Dan staan zowel geschiedenis als Engels op het programma. 'Dat wordt pittig, ik zal hier goed voor moeten leren.'Afgelopen vrijdag was de eerste examenvlog vab Wouter al te zien in Noord Vandaag. Zijn vlog is hieronder te bekijken.