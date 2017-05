Noord Vandaag: 'We zitten in een positieve flow, dat kan ons voordeel zijn'

Vooruitkijkend op de play-offs zit FC Groningen-trainer Ernest Faber aan tafel bij Noord Vandaag. Ondanks de matige seizoensstart is hij tevreden met de achtste plaats in de eredivisie voor de FC.

'We hadden een matige start, en dan ben je het hele seizoen bezig met een inhaalslag. Maar de afgelopen wedstrijden gingen goed. We zitten nu in een positieve flow, dat kan positief zijn richting de play-offs', zo zei Faber.Verder zegt Faber dat het een bewuste keuze was van de staf om na het vertrek van Hoessen, Hateboer en Rúsnak geen nieuwe spelers te halen.Voor komend seizoen is dat anders. Op de vraag of Faber enkele namen wil noemen zegt hij: 'Joh, dat is zo'n lange lijst. Daar is de uitzending niet lang genoeg voor.'