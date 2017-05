Raadsleden Stadskanaal willen duidelijkheid over Westerschool

(Foto: Google Street View)

Een aantal raadsfracties in Stadskanaal wil van scholengroep Opron opheldering omdat de scholengroep van plan is de Westerschool in Stadskanaal-Noord te sluiten.





Een van de redenen voor de sluiting van de Westerschool is dat de school het predicaat 'zwak' heeft gekregen van de Onderwijsinspectie. Met andere woorden: het onderwijs haalt niet het gewenste niveau. De school herbergt zo'n 60 leerlingen.



De bijeenkomst met de raadsfracties en een delegatie van Opron vindt donderdag achter gesloten deuren plaats.



