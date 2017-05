Stadjer staat terecht voor poging tot doodslag prostituee

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 30-jarige Groninger hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd voor poging tot doodslag op een prostituee. Volgens de officier heeft de man op 23 oktober 2008 de prostituee ook op gewelddadige wijze beroofd.

Schedel ingeslagen

De vrouw werd in een pand aan de Nieuwstad in Groningen door haar laatste klant de schedel ingeslagen. De man ging er met 150 euro vandoor. Een buurvrouw hoorde gegil en trof het 21-jarige slachtoffer hevig bloedend aan. De vrouw had een schedelbreuk en twee gebroken vingers.



Dna

De politie tastte lange tijd in het duister. Totdat de 30-jarige Stadjer in 2015 dna moest afstaan vanwege afpersing. Dit leverde een match op met sperma in een gebruikt condoom, dat bovenin de prullenmand van het slachtoffer lag. Dit was voor justitie niet voldoende om de Stadjer aan te houden als verdachte.



Undercover

De telefoon en computer van de man werden afgetapt en hij werd geobserveerd, maar ook dit leverde niet genoeg bewijsmateriaal op. Justitie zette toen een opvallende opsporingstechniek in. Twee undercover-agenten deden zich in de woning van de Stadjer voor als familie van het slachtoffer. Zij drongen er bij de man op aan dat hij zich zou melden bij de politie; anders zou hij uit het raam worden gegooid.



Krantenartikel

De Stadjer ging niet naar het bureau. De agenten legden tot slot een krantenartikel over de beroving in 2008 op de deurmat van de Stadjer. Vanaf dat moment begon hij het internet af te speuren naar de zaak. Hiermee verraadde de man zijn betrokkenheid, aldus de officier. Advocaat Erik de Mare noemt het optreden van de undercover-agenten 'laakbaar en leugenachtig'. 'Het dossier rammelt aan alle kanten', aldus De Mare.



De rechter doet op 29 mei uitspraak.

Door: RTV Noord