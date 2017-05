NOM in 2016: goed voor ruim 6.000 banen

Tesla in aanbouw. De NOM is gangmaker achter de campagne die Tesla naar de Eemshaven moet lokken. (Foto: Maurizio Pesce/ Flickr CC)

Met de miljoenen die de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) in 2016 in de noordelijke economie heeft gestoken heeft de NOM opnieuw een flinke impuls aan de regio gegeven.

Dat schrijft de NOM in haar jaarverslag dat maandag is verschenen. Dankzij de investeringen in groei, innovatie en vestiging van bedrijven heeft de organisatie bijgedragen aan bijna 6.400 banen. Het is deels behoud van arbeidsplaatsen en deels is het nieuwe werkgelegenheid.



Volgens NOM-directeur Siem Jansen zijn de totale effecten groter omdat de indirecte effecten van het alle financieringen en projecten niet worden gemeten.



Meer bedrijven, lagere bedragen

De NOM hielp zestien nieuwe en twaalf bestaande ondernemingen, met in totaal 4,4 miljoen euro. 'Het aantal bedrijven waarin we investeerden lag hoger dan in 2015, maar de bedragen waren lager', legt Jansen uit. In het eerste kwartaal van 2017 investeerde de NOM overigens al bijna evenveel als in heel 2016, bijna 4 miljoen.



Buitenlandse investeringen

De inspanningen van de afdeling Foreign Direct Investment van de NOM lokten bijna 60 miljoen aan investeringen uit. Dat is goed voor 600 banen, waarvan de helft nieuw.

Samen met provincies en andere overheden werd voor 26 miljoen euro gestoken in innovatieprojecten.



Winst

2016 leverde de NOM een winst van 14,5 miljoen euro op. Dat resultaat maakt van de NOM een financieel gezonde organisatie, stelt de NOM, die daarmee de ruimte heeft om verder te investeren in noordelijke bedrijven.



De NOM was altijd eigendom van het ministerie van Economische Zaken, maar inmiddels hebben de noordelijke provincie de helft van de aandelen.



Later vandaag een meer over de prestaties van de NOM in 2016. NOM-directeur Siem Jansen geeft dan zijn visie erop.

