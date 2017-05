Vindicat schorst verdachte van zware mishandeling voorlopig niet

Studentenvereniging Vindicat is niet van plan om het van zware mishandeling verdachte lid voorlopig te schorsen. Maandagmorgen maakte het Openbaar ministerie bekend het Vindicat-lid te willen vervolgen.

Hem wordt zware mishandeling tijdens de ontgroeningsperiode ten laste gelegd . Hij zou op het hoofd van een aspirant-lid zijn gaan staan.Vindicat had zelf ook aangifte gedaan van die mishandeling. Rector Stijn Derksen van de studentenvereniging is blij dat nu snel duidelijk wordt of de Vindicater strafrechtelijk over de schreef is gegaan, maar is niet van plan om nu al maatregelen tegen hun lid te nemen.'Zolang de zaak onder de rechter is, mag hij gewoon in- en uitlopen en deelnemen aan alle activiteiten. Als hij straks een straf krijgt, kijken we opnieuw naar de kwestie', aldus Derksen.De verdachte moet voor de meervoudige strafkamer verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal acht jaar.Hij wordt verdedigd door mr Tjalling van der Goot van Anker&Anker uit Leeuwarden. Van der Goot was zelf ook lid van Vindicat.