Na 66 jaar is daar het Bronzen Kruis voor Lopster korporaal

Na bijna 70 jaar was het maandag eindelijk zover. Uit handen van demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis kreeg Jantje Slager (92) uit Loppersum het Bronzen Kruis voor haar overleden zwager Pieter Berend Slager.

Aan de onderscheiding is een lang traject vooraf gegaan. Mede door tussenkomst van veteranenombudsman Reinier van Zutphen en een strijdbare vriend van Slager, Ger Achterhof, kwam het toch nog goed.Met het eerste bataljon van het Nederlands Detachement Verenigde Naties vertrekt korporaal Pieter Slager in 1950 naar Korea. Als hij bijna naar huis mag, meldt Slager zich zonder aarzelen nog als eerste als vrijwilliger voor een missie.Het lukt hem een kameraad in veiligheid te brengen, maar als hij teruggaat om de rest van zijn maten te redden, wordt hij zelf dodelijk geraakt. De man die hij probeerde te redden, overleeft.Dat er na ruim 66 jaar eindelijk erkenning komt voor Slager als held, vindt schoonzus Jantje mooi. 'Het doet me goed. Hij wilde altijd iedereen helpen. Hij was een lieve, toegankelijke jongen.'