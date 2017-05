Groningse ziekenhuizen waakzaam na cyberaanval

'Geen problemen, maar waakzaamheid is en blijft geboden.' Dat is de algemene reactie van de ziekenhuizen in Groningen op de vraag hoeveel last zij hebben gehad van de recente wereldwijde cyberaanval.

Die aanval besmette honderduizenden computers met 'ransomware' dat zich razendsnel over de aardbol verspreidde. Ransomware is gijzelingssoftware, waarbij het slachtoffer moet betalen om weer bij de computer te kunnen.Ziekenhuizen in Engeland moesten de deuren sluiten, omdat hun computernetwerk plat lag. Nederlandse ziekenhuizen bleef dit lot bespaard, maar achter de schermen zijn de ict-afdelingen extra alert.'Bij ons in het UMCG zijn het afgelopen weekend 15 mensen hard aan het werk geweest om alle gaten te dichten', vertelt woordvoerder Janneke Kruse. 'We gebruiken hier 1700 softwarepakketen, die allemaal zijn nagelopen. Bij zeventig daarvan moesten belangrijke updates worden geïnstalleerd.''Problemen zijn er niet geweest, maar je kunt dit zien als een.' maar we hebben natuurlijk vaker last van virusaanvallen, dus het blijft opletten.'Ook de ICT-afdeling van het Martiniziekenhuis nam het zekere voor het onzekere en deed een extra controle. 'Bij ons bleek alles in orde', zegt woordvoerder Tessel Horsman. 'Onze virusscanners zijn.'Dezelfde geluiden komen uit de hoek van de Ommelander Ziekenhuis Groep. Woordvoerder Rogier Brink: 'We hebben er geen last van gehad'.Ook bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is alles onder controle. Woordvoerder Marcel Pater van de Treant Zorgroep: 'Er waren dit weekend geen extra mensen op de ICT-afdeling aan het werk, maar we hadden wel extra achterwacht geregeld, voor het geval dat er iets mis zou gaan'.