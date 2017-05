Sinds vrijdag geen tv: 'Nu konden we Feyenoord geen kampioen zien worden'

Geen Songfestival, geen voetbal en geen TV Noord. Zo'n veertig adressen in Slochteren zitten sinds vrijdag zonder televisie.

De oorzaak: er is iets misgegaan met het overzetten van het contract van aanbieder Ziggo.



'Gecompliceerde en administratieve handelingen'

De ruim veertig getroffen huishoudens zijn onderdeel van 't Olderhof in Slochteren. Eigenaar de Zonnehuisgroep stootte de vestiging af, Woonzorg Nederland nam de aanleunwoningen over.



Maar met het overzetten van het tv-contract bij Ziggo ging het mis. De bewoners kregen een briefje in de bus. Daarin stond dat het probleem het gevolg is van 'gecompliceerde en administratieve handelingen'.



Feyenoord gemist

Bewoonster Dina Tonkens (79) baalt als een stekker. 'Dit is heel slecht. Er werd ook niet verteld wat nu het probleem was. Daar kwamen we pas later achter.'



'Ik kreeg afgelopen weekend allemaal boze mensen aan de telefoon. Vooral de mannen waren boos omdat ze geen sport konden kijken', zegt Tonkens, die ook lid is van de bewonerscommissie. Uitgerekend dit weekend behaalde FC Groningen een plek voor de play-offs om Europees voetbal en werd Feyenoord na 18 jaar kampioen.



Door het stof

Manager Geert Bartelds van Woonzorg Nederland gaat door het stof: 'Wij vinden het heel, heel erg vervelend. We snappen heel goed dat mensen boos zijn. Wij proberen het deze week goed te maken met de bewoners.'



Bartelds belooft plechtig dat de bewoners maandagavond weer gewoon tv kunnen kijken. Volgens hem is er een misverstand ontstaan toen de monteur vrijdagmiddag het Ziggo-signaal afsloot van woonzorgcentrum Olderloug. Dat naastgelegen centrum is onlangs gesloten.



'Daarbij heeft de monteur ook het signaal voor de aanleunwoningen afgesloten. Dat konden we niet meer herstellen', vertelt Bartelds.

