Kampioen Botteghin levert FC Groningen geld op

Eric Botteghin werd afgelopen zondag met Feyenoord kampioen van Nederland. Die prestatie levert zijn voormalig werkgever FC Groningen een aardig geldbedrag op.

Maandag stond de 29-jarige Braziliaan nog met de kampioensschaal in zijn handen ten overstaan van een volle Coolsingel in Rotterdam. Een dag later is hij moe en heeft weinig geslapen. 'Dat hoort erbij, ik ben erg blij.'Blij met het kampioenschap, maar ook omdat hij zijn voormalig werkgever een flinke som geld heeft opgeleverd. FC Groningen incasseert een vergoeding van maar liefst 100.000 euro, dat is vastgelegd in het contract van Botteghin.De Braziliaan vindt het mooi dat hij de FC op deze manier nog kan helpen, ook nadat hij twee jaar geleden afscheid nam. Daarnaast is hij blij dat de club de play-offs heeft bereikt, en hoopt hij dat de ploeg daarin succesvol is.Botteghin miste dit seizoen geen minuut voor Feyenoord. Bovendien won hij met de schaal voor het vierde jaar op rij een prijs. Na het winnen van de play-offs (2013/2014) en de KNVB Beker met Groningen (2014/2015), veroverde hij vorig jaar met Feyenoord de nationale beker (2015/2016).