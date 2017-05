Benefietavond voor buren ontplofte flat levert 66 euro op

De benefietavond voor gedupeerden van de flatexplosie aan de Julianalaan in Veendam heeft maar 66 euro opgeleverd. Lokale artiesten stonden er op het podium.

Het was de bedoeling geld in te zamelen voor omwonenden van het appartement dat op 19 april werd opgeblazen. Een verwarde man had het gas in zijn flat opengezet.Volgens het Dagblad van het Noorden was wijkcentrum Dukdalf zaterdagavond vrijwel leeg. Bezoekers moesten twee euro entree betalen. In totaal waren er 33 bezoekers. Dat bedrag is overgemaakt aan de gemeente Veendam.De benefietavond was naast het verzamelen van geld ook bedoeld zodat bewoners van het appartementencomplex 'even hun misère konden vergeten'. Maar geen enkele bewoner kwam opdagen.Tientallen omliggende appartementen raakten op woensdagochtend 19 april zwaar beschadigd bij de explosie. De verwarde man overleed, daarnaast waren er drie lichtgewonden. Acht gezinnen kunnen niet terugkeren.