Knullig boekhouden zorgt voor tekort bij Kielzog

Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is 'onverwacht' een tekort geconstateerd van 575.000 euro bij kunst- en cultuurcentrum Kielzog.

Dat laat het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer maandag weten in een brief aan de raad.In 2013 werd een plan opgesteld voor de overgang van het Kielzog naar een zelfstandige stichting, waarna meerdere verhuizingen en kostenramingen volgden. Tijdens dat proces is volgens het bestuur verzuimd om 'na te gaan of alle kosten en verschuivingen van middelen voldoende in beeld waren.'Onder meer de dekking van het Eigen Vermogen was vanuit een verkeerd budget gedaan, cursusgelden en inkomsten van theateractiviteiten waren verkeerd geraamd en omdat de verbouw van het pand was vertraagd, moesten voorstellingen worden afgezegd terwijl artiesten (deels) moesten worden betaald.Het gemeentebestuur meldt overigens dat er geen uitgaven zijn geconstateerd 'die onrechtmatig zijn of niet in belang van het verzelfstandigingstraject, de taakstelling of doelstelling van de gemeente of het Kielzog. In die zin is het geld wel aan de juiste zaken uitgegeven.'