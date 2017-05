Verkeerd geroosterd; pontje niet bemand

Een communicatiefout bij de inroostering van de schippers blijkt de oorzaak van het niet varen van het pontje tussen Noord- en Zuidhorn afgelopen zaterdagmorgen.

Dat zei wethouder Henk Bakker maandagavond tijdens de raadsvergadering in Zuidhorn op vragen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Bakker heef na het incident contact gehad met de provincie die verantwoordelijk is voor het pontje.Het pontje over het Van Starkenborghkanaal is op dit moment voor fietsers en voetgangers de enige mogelijkheid om van Noord- naar Zuidhorn te komen. Het vaart sinds enkele weken in verband met de sloop van de brug tussen beide dorpen.Afgelopen zaterdagmorgen lag het vervoer stil omdat de schipper niet kwam opdagen. De stremming duurde van half zes tot half tien.Passanten konden door het niet varen van het pontje de overkant niet bereiken en kwamen te laat op hun werk of misten de trein of hun sportwedstrijd. Noodtelefoonnummers van de provincie waren onbereikbaar.Verder vroegen de PvdA en GroenLinks om meer toezicht op de veiligheid van de passagiers. Per oversteek mogen maximaal elf personen op het pontje, maar de schippers zouden geregeld meer mensen toelaten.Wethouder Bakker erkende dat hem daarover klachten hadden bereikt. Ook deze kwestie was aangekaart bij de provincie en die heeft volgens de wethouder beterschap beloofd.