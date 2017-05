Zuidhorn stelt discussie over zondagsopening AH uit

De gemeenteraad van Zuidhorn neemt pas in de vergadering van juni een beslissing over het verzoek van Albert Heijn om op zondag 24 december open te mogen zijn.

De supermarkt in Zuidhorn wil de dag voor kerst open zijn maar de winkeltijdenverordening van Zuidhorn staat dit niet toe.D66 diende maandagavond twee moties in om de supermarkt alsnog toestemming te geven de 24ste open te gaan, maar die werden niet in behandeling genomen.Vorig jaar nam de raad van Zuidhorn een nieuwe winkeltijdenverordening aan. Een meerderheid van de raad stemde destijds tegen zondagsopenstelling.