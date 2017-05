Ron Jans benoemd tot ereburger van Zwolle

Oud FC Groningen-trainer Ron Jans is in Zwolle benoemd tot erepenninghouder van de stad. Jans kreeg de onderscheiding bij zijn afscheid na vier seizoenen als hoofdtrainer van PEC Zwolle.

In die periode won Jans met Zwolle eenmaal de KNVB Beker. Het jaar daarop was zijn oude club FC Groningen te sterk voor de Zwollenaren in de bekerfinale.Eigenlijk zou Jans na zijn vertek bij PEC aan de slag als docent trainersopleiding bij de KNVB. Daar zag hij uiteindelijk vanaf. Wat hij nu wel gaat doen, is nog niet bekend.