'De Gaskolonie' winnaar van de Groninger Persprijs

NOS-journalisten Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start schreven een boek over het heden en verleden van gaswinning in Groningen, genaamd 'De Gaskolonie'. Zij ontvingen daarvoor maandagavond de Groninger Persprijs.

'Een boek waar in verschillende Tweede Kamerdebatten naar werd verwezen hoeft zich nauwelijks meer te bewijzen. En dan gaat het ook nog over een van de belangrijkse naoorlogse Groningse thema's', is te lezen op de site van de Persprijs.Voor het boek verdiepten de auteurs zich in de problematiek rond de aardgaswinning en aardbevingen in de provincie. Met het resultaat legden zij de machtstructuren achter de gaswinning bloot. De prijs gaat overigens gepaard met een bedrag van 1500 euro.RTV Noord-verslaggever Goos de Boer is ook in de prijzen gevallen. Hij won de Pitbullprijs: 'Een speciale juryprijs voor vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, het letterlijk de tanden in een dossier zetten en niet meer loslaten', aldus Bram Douwes, voorzitter van de Persprijs.'Een prijs voor iemand die overal is en door iedereen wordt gevonden. Die oog heeft voor de schrijnende verhalen, de luis in de pels van de zittende macht waar minister liever niet mee praten', ging Douwes verder.'Goos, deze prijs is voor jou, omdat je in het gaswinningsdossier blijft komen met verhalen die laten zien dat veel mensen in onze provincie onrecht wordt aangedaan.' De Boer ontvangt tevens een bedrag van 500 euro.Vorig jaar won schrijver en journalist Louis Stiller uit Warffum de Groninger Persprijs. Hij schreef een persoonlijk verhaal over de effecten van de aardbevingen in de woongemeenschap van het dorp Warffum, de plek waar hij zelf woont.