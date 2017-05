Sieger Dijkstra nieuwe honorair consul Duitsland

Ondernemer Sieger Dijkstra is de nieuwe ereconsul voor Duitsland in het Noorden. Dijkstra, onder meer mede-eigenaar van het weg- en waterbouwbedrijf Sjouke Dijkstra in Leek en investeringsmaatschappij Turnnext, volgt de Groninger Dolf Vogd op.

In een bijeenkomst in het Groningse Prinsenhof met Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland, werd Dijkstra geïnstalleerd.De ereconsul van Duitsland in het Noorden heeft tot taak bij te dragen aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van economie, cultuur, juridische zaken en verkeer. Daarbij verleent een consul diplomatieke diensten en staat hij burgers en bedrijven bij in grensoverschrijdende activiteiten.De 48-jarige Dijkstra zegt er 'zin in te hebben'. 'Ik vind het leuk om nieuwe werelden te ontdekken, om mensen te verbinden. En ik vind het leuk om dat wat eigenlijk zo dichtbij is nog dichterbij te halen voor mij en mensen om me heen', aldus Dijkstra.Vogd legt na zestien jaar het ambt als Duits ereconsul neer wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Hij werd door Brengelmann uitvoerig bedankt voor zijn bewezen diensten aan de uitbouw van de Nederlands-Duitse betrekkingen.