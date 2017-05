Meister echtpaar geeft muzikale fietsroute een doorstart

Het Hoogeland staat begin juni in het teken van de muzikale fietsroute: een klein festival waarbij op één dag wordt opgetreden in tien verschillende kerken, waar bezoekers langs kunnen fietsen. Maar het had weinig gescheeld, of het evenement zou dit jaar niet doorgaan.

Een van de organisatoren en 'aanjagers' van het tweejaarlijkse evenement is vorig jaar overleden, waardoor het ernaar uitzag dat er nooit meer een zesde editie zou komen.Rob en Marian Ruitenberg uit Uithuizermeeden hebben daarom de organisatie versterkt, waardoor Groningers ook dit jaar langs een variëteit aan optredens kunnen fietsen.'Wij hadden het zo zonde gevonden als het had moeten stoppen. We kenden al een aantal mensen uit de organisatie, dus daarom hadden we onze hulp aangeboden. Dat wilden ze wel. Nu zijn wij eigenlijk de kartrekkers van het hele festival', lacht Rob.Het Meister echtpaar heeft ervaring met het organiseren van festivals in kerken op het Hoogeland. Zo regelen ze elke twee jaar het Quiltfestival, waar deelnemers uit binnen- en buitenland op af komen.'We vinden het heel leuk om dingen te organiseren. Het zou zonde zijn als dit soort kleine festivals op het Hoogeland teloor zouden gaan. Het is een prachtig landschap, je fietst langs hele mooie historische kerkjes en muziek in een kerk geeft een hele aparte sfeer', vertelt Ruitenberg.Het genre van de muziek tijdens de muzikale fietsroute loopt nogal uiteen: van het Warffums mannenkoor tot een akoestische 'progrockband'. Er is van 11:00 tot 16:00 uur elk uur een optreden. Bezoekers kunnen maximaal zes bijwonen. 'Dus je moet wel kiezen waar je naartoe gaat', zegt Ruitenberg.De muzikale fietsroute is op zondag 11 juni. Het programma is te vinden op de site van de organisatie.