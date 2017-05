Winschoter winkeliers bezorgd over inkrimpen koopcentrum

Een aantal Winschoter winkeliers heeft zijn zorgen uitgesproken over het verwijderen van winkeloppervlak in de Molenstad. Ze zijn bang dat Winschoten daardoor minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe intiatieven.

Henk Boven van kledingzaak Boven Menshop sprak maandag de gemeenteraad van Oldambt toe. Hij zegt veertig ondernemers te vertegenwoordigen. 'Wij zijn van mening dat dit nieuwe bestemmingsplan belemmerend werkt voor toekomstige ontwikkelingen', aldus Boven.'De detailhandel is zeer in beweging', zegt Boven. Hij vindt dat het nieuwe bestemmingsplan voor het Winschoter centrum flexibeler moet worden. 'Anders worden nieuwe ontwikkelingen in het centrum op slot gezet.'Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) zegt de zorgen te begrijpen, maar ze hamert er ook op dat er vierkante meters winkeloppervlak uit de markt moeten worden gehaald. 'Wij hebben 77.000 vierkante meter retail hier', aldus de wethouder. De opgave blijft volgens haar groot. 'We hebben al veel gedaan, maar we zijn er nog niet.'Volgens de wethouder hoeven de ondernemers niet te vrezen voor een gatenkaas in het zogenoemde 'kernwinkelgebied'. Plekken die openvallen, worden benut voor horeca of maatschappelijke instellingen, zo is het idee.Boven klaagt ook dat Broekhuizen niet met de ondernemers in gesprek is gegaan. Broekhuizen stelt dat dat inderdaad niet is gebeurd. De tweedeling binnen winkeliersvereniging Handel en Nijverheid draagt daar overigens niet aan bij. Binnen de vereniging is no galtijd sprake van twee kampen die het grondig met elkaar oneens zijn.Eind deze maand beslist de gemeenteraad van Oldambt over het nieuwe bestemmingsplan.